Daisy Anahy le vacía la tarjeta de crédito a Eduin Caz ¡por venganza!

Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, le vació la tarjeta al cantante como una muy tóxica venganza luego de que éste ¿le volvió a ser infiel?

Fue a través de un video que subió a sus redes sociales que Daisy Anahí presumió que le vació la tarjeta a Eduin Caz yéndose de compras a una serie de carísimas tiendas.

"Todos los esposos entenderán. Mi venganza Eduin Caz", fue el breve mensaje que Daisy Anahí escribió junto al clip en el que se muestra totalmente feliz por sus acciones, pues aparece cargando muchas bolsas de distintas tiendas.

No obstante, la venganza de la esposa de Edin Caz no fue por una nueva infidelidad del famoso, sino porque este subió un video mostraba las situaciones que más molestan a las esposas en casa, como no meter la ropa sucia en el cesto, no lavar los trastes, dejar un tiradero en la cocina, entre otras.

La venganza de Daisy Anahí contra Eduin Caz le pareció muy divertida a sus fans, quienes le dejaron comentarios como "Ándese, le salió cara la bromita", "¡Eso! Jajaja esa misma sería mi forma de vengarme", "Jajaja buena venganza", "Siempre funciona".

rc