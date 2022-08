Dan voz a las mujeres icónicas de Tepito

A lo largo de la historia, Tepito ha sido cuna de campeones de boxeo, origen del culto a la Santa Muerte y un referente cultural. Entre sus millones de historias destacan las de siete mujeres, quienes protagonizan el podcast Tepito: Barrio Brava, que acaba de lanzar la plataforma Amazon Music.

“Tepito tiene un carisma y también una generosidad, porque emprender un proyecto cultural no es fácil, y este lugar te da esa oportunidad. Estuvimos escuchando varias historias, incluso unas se quedaron en el tintero, para los primeros capítulos tratamos de traer las más atractivas y más fuertes, que nos sirvieron para ampliar la visión sobre el barrio”, explicó en entrevista con La Razón Susana Meza, quien junto con Pamela Moreno, es la voz del proyecto original de Wondery y Sonoro.

A través de ocho episodios, el podcast trata de explorar la cautivante esencia del barrio bravo, donde Susana Meza, con la compañía de Tepito Arte Acá Teatro, se dedica a dar funciones en vecindades, en las calles, además de impartir clases a niños y jóvenes en artes escénicas.

“La idea surge a partir del famoso mural de las siete cabronas de Tepito, lástima que algunas ya no están, se tuvo que ampliar y hacer una búsqueda para escuchar diversas historias que nos dieran diferentes perspectivas de mujeres, fue un proceso largo. Al final quedé muy sorprendida con el resultado, el trabajo de edición y producción es de primer nivel, los sonidos del barrio están ahí, creo que se logró con este podcast”, detalló.

Ya lo dijo Monsiváis: ‘Todo cabe en la leyenda de Tepito sabiéndolo acomodar’, y es más allá de sus límites geográficos que no tiene, porque en realidad no existe una entidad legal, es algo vital que se va moviendo

Susana Meza, anfitriona

Entre las historias destacan la de doña Queta, guardiana de la devoción a la Santa Muerte; y la de Mayra, activista, policía y promotora de Tepito, entre otras más.

“Cada historia tiene lo suyo; por ejemplo, estar con doña Queta fue muy padre, ella tiene esta energía, claridad y sagacidad de cómo ve la realidad, es muy difícil tener una favorita, hay unas que son muy dolorosas, pero cada una tiene un sabor distinto y complejo al a vez, son relatatos bastante insólitos”, resaltó Meza.

No conocía mucho del barrio sólo lo que se escucha de él: que es peligroso y demás, pero al final venimos a aprender a abrir nuestros horizontes, a escuchar historias de mujeres muy chingonas que tienen mucho que contar y enseñarnos

Pamela Moreno, anfitriona

El tema musical de Tepito: Barrio Brava fue creado e interpretado por Kaby Mihh, una rapera originaria del barrio.

La canción está basada en la tradicional cumbia sonidera y la letra fue escrita de manera colectiva por varios de los integrantes del equipo de Sonoro, con la intención de reflejar la problemática que viven las protagonistas de la historia.

“Los podcast se me hacen increíbles porque volvemos a usar la imaginación, algo que me gusta es que escuchas las voces de las siete mujeres narradas por ellas. Lo puedes oír en cualquier lado, tanto en el coche, hasta incluso lavando trastes; en mi caso luego me siento sola y al escuchar un podcast ya me siento acompañada”, aseguró Pamela Moreno.