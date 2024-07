Dani Flow audicionó para La Academia y lo rechazaron: 'Me sacaron' | VIDEO

Dani Flow reveló que fue rechazado en La Academia. No cabe duda que el cantante de reggaetón mexicano ha destacado a lo largo de su carrera gracias a sus canciones repletas e irreverencia y doble sentido; sin embargo, no es novedad que una gran cantidad de personas no consideran al famoso como alguien con talento.

Por su parte La Academia es uno de los reality shows más conocidos, el cual ha destacado gracias a reunir talento joven e impulsarlos en la escena musical. Ante esto, en cada edición hay miles de personas que audicionan con la intención de conseguir sus sueños.

Victor Daniel Ayala Vallardes, mejor conocido como Dani Flow, fue uno de los individuos que quiso buscar una oportunidad en los programas de canto, como La Voz México y La Academia. En ese momento, el cantante no tenía en mente ser "el rey del morbo", aunque siempre quiso ser famoso.

Dani Flow confiesa que corrieron a su hija de la escuela por sus canciones: 'No es bienvenida por mi culpa' Especial

A pesar de la severa cancelación que recibió hace varios meses, el cantante de Irapuato sigue triunfando en el mundo de la música, pues aseguró recientemente que se perfilan nuevas colaboraciones con artistas como J Balvin.

Dani Flow audicionó para estar en La Academia

Fue durante una entrevista en una estación de radio que Dani Flow confesó que durante su adolescencia, él participó en castings para concursos musicales. Dani formó parte de las audiciones en La Voz México y La Academia.

"Yo una vez fui a La Academia y me sacaron; fui a La Academia y fui a La Voz México, pero tenía como 13 o 14 años", recordó el intérprete de 'Martillazo' y señaló que cantó una canción de Farrukko,

"Empecé a cantar una mía y me dijo '¿Ese quién es? ¿Puedes cantar alguna de alguien conocido?', y canté una de Farruko", rememoró Dani Flow. La locutora Cynthia Urias, lo halagó al señalar que en dichos proyectos televisivos, hay mucho talento, por lo que no salir elegido, no significa el fin del sueño musical.

Por su parte, el intérprete de 'Domperi' destacó que era tan grande su deseo de pertenecer a La Voz México, que incluso "se quedó a dormir en Televisa para ser de los primeros", pero aún así, no quedó en el proyecto. Si bien Dani no se acuerda del todo cuándo sucedió esto, los locutores señalan que pudo tratarse de la edición del 2012.

A pesar de que Dani Flow no logró entrar ni a La Academia ni a La Voz México, el artista no se rindió con el sueño de convertirse en un cantante reconocido y terminó por lograrlo, pues actualmente es un referente en el género del reggaetón mexicano.