¿Daniela Luján está embarazada? esto ventiló su amiga Mariana Botas | VIDEO

Al parecer, todo mundo tiene esa amistad que se pasa de indiscreta y que ventila los secretos más íntimos pese a que le digas que guarde silencio, pues Mariana Botas sugirió que Daniela Lujan podría estar embarazada de una manera muy peculiar y directa.

Los peculiares y ventaneadores hechos ocurrieron en la más reciente edición de “Envinadas”, el podcast que justamente tienen Mariana Botas, Daniela Lujan y Jessica Segura, mejor conocida como “Tecla” en “Una familia de Diez”.

Y es que todo pasó cuando Mariana comenzó a decirle de cosas de manera indiscreta a Daniela Luján insistentemente, además de que la protagonista de “El diario de Daniela” tuvo unas actitudes que hicieron a sus fans sospechar que posiblemente en su útero un óvulo fecundado estaría haciendo la división celular necesaria para darle forma a un feto.

En el video, que las mismas Envinadas titularon “Todos tenemos a esa amiga indiscreta”, se ve a Daniela Luján moverse de manera cuidadosa para cambiar de posición al sentarse, además de que se la pasa tapándose la panza con un cojín, como para que no se le vea.

Por si fuera poco, Mariana Botas le echó una serie de indiscretos comentarios que sugieren que Daniela Luján podría estar embarazada: “Amo que Daniela no se puede mover, es que ya es muy evidente, ya no puedo no verlo”.

Daniela Luján rápidamente le contestó que ha estado “disimulando cañón”, por lo que Jessica Segura confirmó que sí, no la han descubierto.

Como era de esperarse, los fans salieron a cuestionar a las actices respecto al posible bebé en camino de Daniela Luján: “Está embarazada”, “Dani está embarazada”, “me sorprende muchísimo porque ella estaba segura de que no quería babies. ¿Si estará? O simplemente cambió de opinión”, “está embarazada mi crush”, “awwww felicidades” comentaron.

Hasta ahora, Daniela Luján no ha confirmado ni negado que esté embarazada, pero sus fans esperan que hable pronto del tema y revele si la panza que tanto trató de esconder contiene a un feto en gestación o sólo una cantidad excesiva de bolo alimenticio a destiempo.