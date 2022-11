Daniela Luján cuenta cómo fue la vez que tuvo un problema de esfínteres por tomar alcohol

Daniela Luján se abrió ante sus fans y contó como fue la bochornosa vez que tuvo tal desconexión por su ingesta de alcohol que tuvo un húmedo y amarillo problema de esfínteres.

Fue en su programa “Envinadas” en espacio en el que Daniela Luján se ventiló solita ante Jessica Segura, Manu NNA y Mariana Botas, pues el cuarteto recordó sus vivencias más “cringe” suscitadas por el alcohol.

No obviamente, la anécdota de Daniela fue la vencedora por lo triste y escatológico de la escena:

“Fui a una despedida de soltera en un women's club. Yo iba con mi hermana, iba cuidada", inició en su historia.

"Me tomé una y terminé... no tengo idea... al otro día amanecí orinada, con un dolor en la garganta y me venían flashbacks de mi hermana en el baño metiéndome el dedo para que yo vomitara. ¡Horrible, horrible, horrible!", rememoró Daniela Luján.