¿Daniela Luján deja la actuación por el alcohol? Revela que tiene una crisis personal

Daniel Lujan podría dejar la actuación a causa del alcohol, pues la misma famosa reveló que el vino es su pasión y que está atravesando una crisis personal.

Y no es que Daniela Luján esté luchando contra las garras del alcoholismo, sino que la famosa estudiará un diplomado de un año para convertirse en sommelier y convertirse en una experta en vinos.

Así lo reveló Daniela Luján a través de sus historias de Instagram, espacio en el cual confesó que tomó la decisión de convertirse en sommelier debido a una crisis personal.

“En el último capítulo de ‘Envinadas’ hablamos sobre dejar ir y yo hablaba sobre mi crisis personal y cambiar de vida y así. El punto es que mi sommelier de confianza me escribió y me dijo: ‘oye, ¿por qué no haces un diplomado de sommelier si es algo que te gusta y te llama la atención? y dije: ‘sí’”, compartió la actriz.

¿Daniela Luján deja la actuación?

Daniela Luján aseguró que está atravesando una crisis personal que la está haciendo replantearse su vida:

“Estoy en una etapa como de crisis personal en la que me estoy replanteando absolutamente todo. Desde que los sueños tienen fecha de caducidad, que existen sueños que hay que dejar ir, mecanismos de defensa que también hay que dejar ir y que te requieren de rehacer tu estructura”, dijo.

No obstante, Daniela Lujan no dijo si dejaría la actuación, profesión con la cual se ha brillado gracias a proyectos como “El diario de Daniela” y “Una familia de 10”.