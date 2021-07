Mauricio Ochmann revela que se internó en una clínica de rehabilitación por ¡alcohólico!

La vida de Mauricio Ochmann no ha sido del todo felicidad, pues el exesposo de Aislinn Derbez reveló un turbio secreto de su pasado: se internó en una clínica de rehabilitación por alcohólico.

Así lo contó el actor en entrevista con Mara Patricia Castañeda, a quien le habló acerca de su niñez y de los dos procesos de adopción que vivió. Le remarcó que en su juventud enfrentó una severa adicción a las bebidas alcohólicas debido a los problemas a los que se enfrentó en esa etapa.

"La infancia y la adolescencia estuvo difícil, había muchos esqueletos y fantasmas adentro. La verdad es que ahí como a los 8 años se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba viviendo fue como de perlas porque como que amortiguaba el dolor interior", relató.

Mauricio Ochmann apuntó que cada vez incrementaba más y más su ingesta de alcohol, pero un día se percató del daño que se estaba haciendo.

"Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: 'Este no eres tú, esto no es por aquí'”, dijo.

“Me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda… Lorenza, mi primera hija, ya había nacido… Me fui y me interné a una clínica", apuntó.