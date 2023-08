Danna Paola afirma que le 'da cringe' que le digan 'la princesa del pop latino': 'es machista'

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más populares en el país y el resto de Latinoamérica, cosa por la q1ue algunos fans suyos decidieron bautizarla como la “princesa del pop latino”, mote que, lejos de gustarle a la famosa, le da cringe y le causa enojo y repelús.

Recientemente, Danna Paola dio mucho de qué hablar tras su participación en el Tomorrowland, emblemático festival de música electrónica que se celebra en Bélgica, junto a Steve Aoki, en la cual causó sensación y puso en alto el nombre de la patria que la vio nacer.

No obstante, en una entrevista con El País, la famosa cantante afirmó que no le gusta que le digan la “princesa del pop latino”, pues considera que es una etiqueta altamente machista que demerita su carrera y trayectoria.

"¡No soy ninguna princesa!”, pronunció Danna Paola, tras lo cual afirmó que ese término es una forma machista y misógina de referirse tanto a ella como al resto de mujeres talentosas que se están abriendo en la industria musical.

"Lo odio. ¡Yo no soy ninguna princesa! Bueno, princesa Disney sí, dos veces. Ese título me da como cringe. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música", reiteró la artista.

Danna Paola Especial

"¿Por qué entre los chicos no hay un ‘príncipe del pop’? Lo hacen solo con las chicas y eso es misógino y machista", remarcó Danna Paola en la charla.

"Agradezco los halagos, pero que dejen de llamarme así, por favor", reiteró la protagonista de “Atrévete a soñar” a sus fans, quienes decidirán si siguen llamando así a Danna Paola o si le harán caso a su petición.