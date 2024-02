Danna Paola aparece con máscara de oxígeno por influenza y bronquitis: 'Me duele vivir'

La cantante Danna Paola preocupa a sus fans porque apareció en redes sociales con máscara de oxígeno y asegura que está grave de influenza y bronquitis.

La cantante y actriz mexicana publicó un extenso mensaje en redes sociales para dar a conocer su estado de salud.

“El universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis han sido días muy heavys… me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa”, se lee en el mensaje de Danna Paola.

La intérprete de Sodio mencionó que lo único que la mantiene motiva son los proyectos que tiene en puerta.

“La ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada…”, dijo.

Danna Paola con máscara de oxígeno Foto: @dannapaola

Sin embargo, señaló que esta enfermedad la ha hecho reflexionar sobre su vida laboral y cuidar su salud: “No somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien… toca parar toca cuidar al templo, pa brillar bonito”, comentó la cantante.

Danna compartió una fotografía de todas las medicinas que se está tomando, de termómetros, de su máscara de oxígeno y hasta cubrebocas, de todo lo que está usando para curarse.