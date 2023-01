Dead Space tendrá su película, confirma John Carpenter

"Dead Space" es una de las franquicias de videojuegos de terror más exitosas y queridas y parece que este 2023 es su renacimiento, pues no sólo habrá un remake de la primera entrega, sino que John Carpenter confirmó que habrá una película.

Así lo contó John Carpenter, director de clásicos de culto como “Halloween” y “The Thing”, a Variety, revista a la que señaló sin querer que la película de “Dead Space” es una realidad.

“No puedo creer cómo se ha extendido el rumor”, dijo John Carpenter cuando se le cuestionó sobre la existencia de la película de “Dead Space”.

"Soy un gran fan de los videojuegos, así que los he jugado a todos. Estaba mirando las nuevas cámaras digitales, las RED, y se me ocurrió mencionarles que me encantaría hacer una película de ‘Dead Space’. Y todo el mundo me dijo: '¿Cuándo vas a hacerla?'", añadió el cineasta.

Dead Space in a Nutshell pic.twitter.com/3rYFCWYUGF — Springygamer87x (@springygamer87x) January 9, 2023

Tras ello le preguntaron a John Carpenter cuándo la iba a hacer, ante lo que él respondió: "no voy a hacerla. Creo que ya tienen otro director involucrado. Y no me han pedido que lo haga. Así que hasta que alguien me lo pida, no lo haré".

El remake del “Dead Space” original será lanzado el próximo 27 de enero en PS5, PC y Xbox Series X/S.