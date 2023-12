Declaran culpable a policía por homicidio doloso del actor Octavio Ocaña

A dos años de la muerte de Octavio Ocaña, se dio a conocer que el policía Leopoldo fue declarado culpable del delito homicidio doloso del actor.

Al terminar el juicio, el abogado de la familia del histrión, ofreció unas declaraciones en las que señaló el policía fue encontrado culpable de los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad.

“La jueza dio un fallo de culpable para Leopoldo Azuara, exactamente en los términos que nosotros lo acreditamos con todos los testigos y las pruebas”, indicó el representante legal de la familia de Octavio Ocaña.

“Finalmente se comprobó que el sufrió de un homicidio doloso y abuso de autoridad. Este caso pasa a la historia”, dijo Bertha Ocaña, hermana del actor fallecido al salir del juzgado.

De acuerdo con la información para este caso hubo 80 testigos, que declararon en el caso antes de que la jueza diera a conocer el fallo condenatorio para el policía.

El miércoles se llevó a cabo otra audiencia, en la que el abogado de la familia Ocaña señaló que el hombre se reservó su derecho a declarar. En ese sentido, Bertha Ocaña señaló que no había algo que el hombre pudiera decir para que ella lo perdonara por lo que le pasó a su hermano, el actor de Vecinos.

Bertha Ocaña también informó a los medios de comunicación al salir de la audiencia que su mamá recibió amenazas por parte de los familiares del policía Leopoldo.

“No puedo pasar por alto y dejarle en claro a la familia de Leopoldo, que se atrevieron a amenazar a mi mamá, aquí afuera de este penal, de estos juzgados. No les tenemos el más mínimo miedo. Y no me interesan en absoluto sus amenazas, que se atrevan a buscarnos a darnos la cara. La justicia sí existe y existió para nosotros”, dijo.

¿Cuántos años pasará en la cárcel el policía por el homicidio de Octavio Ocaña?

Se espera que en los próximos días se de a conocer los años que el uniformado pase en prisión. El delito que se le acuso tiene un pena máximo de 30 años de cárcel.

Todavía hay otro policía involucrado en el caso, Gerardo N, quien se encuentra prófugo de las autoridades.