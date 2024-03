Denisse Guerrero de Belanova alarma a fans por su aspecto en VIDEO: 'trae la mandíbula trabada'

Denisse Guerrero de Belanova preocupó a todos sus fanáticos, pues la cantante compartió un video por el que aseguran que la cantante estaría pasando por un posible problema de salud, por la manera en la que sale y se ve.

Cabe recordar que Denisse Guerrero reapareció en redes el año pasado, luego de que aproximadamente desde 2018 no se tenían noticia ni de ella ni de Belanova. Tras resurgir, la famosa cantante de “Rosa Pastel” volvió a cautivar a sus fans y con el retorno de su agrupación a los escenarios.

Y justo el regreso de Belanova a los espectáculos ocurrió este fin de semana en el festival Bésame Mucho en Texas; sin embargo, no a muchas personas les encantó su actuación e incluso afirmaron que cantó feo.

“Le cambió un buen la voz, la tenía hermosa”, “Me gusta Belanova, pero la verdad no pagaría por escuchar cantar al público”, “Compré boleto en Mérida para escuchar cantar al público”, “Desde tiempos memorables se sabe que la Denise no canta bien en vivo”, “Qué hueva tantos años esperar para que no la cante ella sola”, fueron los comentarios de los fans.

Ahora, Denisse Guerrero vuelve a dar de qué hablar por un video que subió a su TikTok, en el cual habla con la revista Vogue respecto a los trends de moda que hay en redes sociales. No obstante, lo que le llamó la atención de los fans no fue el conocer las marcas que le gustan, sino su cara, pues señalaron que se veía extraña y que además le costaba trabajo hablar.

“Ya no se mueve su rostro”, “No la reconocí”, “Mucho botox”, “parece que siempre tiene la mandíbula trabada”, “ya no se mueve su rostro de tanto botox o no se q se hizo”, “Se rellenó mucho con ácido hialurónico, con el tiempo te da efecto como si la cara se hiciera ancha tipo Calamardo guapo” y “se convirtió en la hija de Lyn May por tanta operación”, le dijeron a la cantante originaria de Los Mochis, Sinaloa.

Hasta ahora, Denisse Guerrero no ha dicho nada respecto a los comentarios, pero los fans esperan que la famosa comente algo en sus redes.