Denuncian a Paola Suárez de 'Las Perdidas' por actos contra jóvenes: 'Me está dañando', reacciona

Este jueves, se dio a conocer una supuesta demanda en contra de Paolita Suárez, integrante de 'Las Perdidas', por lo que la influencer podría presentar consecuencias legales por su particular gusto en personas que son mucho menores que ella y que apenas alcanzan la mayoría de edad.

Recientemente, se han viralizado videos en los que Paola Suárez relata una variedad de experiencias sexuales, lo cuál habría derivado en una demanda penal en su contra. Esto ya que la mujer ha sido acusada de manera pública por acosar a menores de edad, señalamientos que ella negó rotundamente.

Al parecer, los detalles de las experiencias sexuales que ha comentado la famosa en el pasado, podrían incurrir en la comisión de delitos sexuales. Destaca sobre todo una entrevista en compañía de Wendy Guevara en la que la mujer trans señala que le gustan los 'chavitos', aunque luego aclara que no se relacionaría con menores de edad.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar ante la situación, con comentarios como "esto es inaudito una declaración de un persona ped**ila", quienes se sorprendieron al escuchar a la influencer decir que los jóvenes de 15 le parecían atractivas.

Paola Suárez enfrenta demanda

El periodista Jorge Carbajal señaló en el programa En Shock que Paola ha sido demandada por los videos que han circulado en redes sociales.

“Fíjense de cuántos delitos estamos hablando en tres videos, ve tú a saber cuántos videos hayan borrado”, indicó el periodista, quien mencionó que Wendy Guevara se ha deslindado de las acciones de Paola Suárez. “Le preguntaron a Wendy de estos videos y dijo ‘ay, no sé, ya casi no tengo comunicación con ellas porque ando trabajando y ya mejor ni me meto porque uno nunca sabe”.

Asimismo, informó que este 10 de julio se interpuso una demanda en contra de la famosa por un delito contra menores de edad. Hasta el momento, se desconoce quién fue la persona que colocó la denuncia, así como los detalles de la misma.

Paola Suárez aclara la situación detrás de su demanda

Paola Suárez realizó un directo en YouTube, en el cual usuarios trataron de que la famosa hablara de la controversia. La celebridad de internet negó todo, al señalar que "este tema la está dañando demasiado" y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio en su contra por parte del periodista.

“Jorge Carbajal está haciendo una campaña de desprestigio en contra mía, háganme el favor, ¿ese señor qué no tiene vida? En serio no tiene vida para estar haciendo una campaña de desprestigio hacia mí. Tanto es tu coraje conmigo, ¿Qué te hice?”, cuestionó.

Sobre la historia de abuso, Paola Suárez aclaró que se trató de un hombre que contrató sus servicios y pidió que no se sacara de contexto la situación. Asimismo, indicó que los videos de cuando decía sentirse atraída por jóvenes, ella también era más chica y señaló que ninguna de sus parejas han sido menores de edad.