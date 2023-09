¡Depeche Mode ya está en México! Fans le dan la bienvenida a la banda británica

Estamos a tan solo unos días de que se lleven a cabo los conciertos de Depeche Mode en México. Se trata de uno de los regresos más esperados por el público chilango y a través de redes sociales ya circulan videos de los integrantes de la agrupación en suelo nacional.

Fanáticos de Depeche Mode esperaron en el aeropuerto a los integrantes de la agrupación, principalmente a Martin Gore, a quien se le vio dando autógrafos, y a Dave Gahan, miembros fundadores de una de las bandas de electrónicas más relevantes de los últimos tiempos.

Las leyendas darán tres shows en el Foro Sol de la Ciudad de México y se espera que sea un show emotivo y memorable, pues la banda regresa a nuestro país a poco más de un año de que Andrew Fletcher perdiera la vida.

Lo fanáticos de Depeche Mode esperan escuchar temas como "Enjoy the silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" y "Everything Counts". Asimismo, se espera un majestuoso performance de Dave Gahan, como bien acostumbra.

Los conciertos de Depeche Mode en la Ciudad de México se llevarán a cabo el 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol, uno de los máximos recintos de la capital. La agrupación vuelve a suelo azteca después de 5 años de ausencia, por lo que los fanáticos están ansiosos y emocionados.

