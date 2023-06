Así despiden a Talina Fernández en su funeral (VIDEOS)

Toda la farándula y la TV mexicana llora la muerte de Talina Fernández, la llamada “dama del buen decir”, por lo que la prensa y los famosos se están haciendo presente en el velorio de la famosa para así darle su último adiós del mundo terrenal.

El funeral de Talina Fernández se desarrolla en su casa de Las Lomas, lugar en el Coco Levy recibió con los brazos abiertos a toda la prensa, especialmente a Gustavo Adolfo Infante, de quien dijo que ha sido como un “hermano” para él.

El funeral de Talina Fernández. Especial

En la entrada de la casa de Talina Fernández se colocó un corazón hecho con pétalos de flores blanca, para simbolizar que era una persona pura, tanto en la vida como en la muerte.

“Una locura de felicidad de amor, de compasión, lo que tenía mi mamá a diferencia de la gente es que conocía la compasión de una manera brutal", le dijo Coco Levy a “Sale el Sol” respecto a su difunta madre.

#CocoLevy nos abrió las puerta de la casa de #TalinaFernández para conocer más de las historias que envolvían a 'La Dama del Buen Decir' y cómo fueron sus últimos días #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2xocsrscdL — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 29, 2023

"Una mujer culta, una mujer feliz, una mujer que buscaba todo el tiempo que se rieran y quería reírse todo el tiempo y entre mi hermano, mi madre y yo nos reíamos y vivíamos tratando de sacarle una sonrisa inclusive a lo difícil", añadió.

Una de las personas más esperadas en el funeral de Talina Fernández era su novio José Manuel Fernández, quien pasó junto a la famosa sus últimos días.

También una de las famosas más esperadas en el funeral fue María Levy, la hija mayor de la también difunta Mariana Levy y nieta de Talina Fernández. Llegó completamente devastada y evitó darle declaraciones a los reporteros que la rodearon.

También fue Diego Schoening, quien le dedicó un emotivo mensaje Talina Fernández, con quien vivió varias cosas: “No sabía ni qué poner, ni qué decir, porque es algo que de verdad nos duele. La vamos a extrañar mucho y todo lo que nos enseñó de este medio, de esta carrera y de cómo comportarnos como seres humanos, todo fue por ella”.

“Ella me enseñó el significado del amor… Yo, desgraciadamente, estaba ensayando lo que estamos haciendo en este momento y ayer me cayó la noticia como balde de agua. No sabía dónde estaban hasta que hoy en la mañana me manda mensaje Coco”, añadió.