Así se despidió Mónica Noguera en su último programa de "De Primera Mano" (VIDEO)

Mónica Noguera abandonó “De Primera Mano” este viernes, tras cinco años como conductora, y lo hizo en una emotiva despedida que le organizó Gustavo Adolfo Infante.

"Quiero agradecerte más que el primer día que te invité a trabajar. Gracias por tu compromiso, por tu belleza, gracias por tu sinceridad, por tu sensibilidad y gracias por tu periodismo", le dijo Gustavo Adolfo Infante en el sentimental momento.

Tras ello, Mónica Noguera contó cómo fue el día que el periodista la invitó al proyecto televisivo:

"Él iba en su coche con Vero, su esposa, a su lado, me acuerdo que ibas manejando y esa frase, me acuerdo cuando me dice: 'Mona ya estoy viviendo aquí y quiero que te incorpores al programa que estoy lanzando en Imagen Televisión”, contó.

“Gracias, amigo por darme esta oportunidad. Son mi familia hermosa, todos", abundó emotiva Mónica Noguera.

La cosa se puso más sentimental, pues entró al foro un grupo de mariachis en compañía de su mamá Ana María Flores, quien le entregó un ramo de flores para darle el último adiós de “De Primera Mano”.

No obstante, no todo es tristeza para los fans de Mónica Noguera, pues la famosa se incorporará al matutino “Sale el Sol” el próximo 21 de junio.