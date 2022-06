Louis Tomlinson llega a México y sus fans desatan el caos en Monterrey (VIDEOS)

Louis Tomlinson inicia la serie de conciertos que dará en México este 11 de junio, por lo que arribó a Monterrey este viernes para prepararse para sus presentaciones. Su llegada no pasó desapercibida y cientos de sus fans desataron el caos con la esperanza de verlo.

¡Más de la bienvenida que las fans de Monterrey le dieron a @Louis_Tomlinson el día de ayer! 🇲🇽



©️ laitaliaherrera pic.twitter.com/tgWLEkyBSw — Louis T. México 🇲🇽 (@LouisMxOficial) June 11, 2022

El ex integrante de One Direction se hospedó en el hotel Marriot de San Pedro Garza García, por lo que sus fans no dudaron en tomar las calles y vialidades cercanas para demostrarle su amor.

Fans de Monterrey que están afuera del hotel en dónde está "Louis Tomlinson" 🫶✨ pic.twitter.com/qg9TLpRU7a — ×͜× (@AdaiNHL456) June 10, 2022

Las fans regias no dudaron en llevar carteles para demostrarle su cariño a Louis Tomlinson, además de que le llevaron varios regalos, entre ellos un Dr. Simi de peluche.

No mamen, me recordó a ese video donde llevan un santo corriendo y ahora es el turno de Louis Tomlinson JAJAJAJA pic.twitter.com/duGFBWKjSs — ◟̽◞̽🛰 (@satellitelouisw) June 11, 2022

Asimismo, no dudaron en cerrar las calles para bailar en su honor y hasta pasarse entre ellas una efigie de cartulina de Louis Tomlinson, lo cual provocó caos vial.

Regalos para @Louis_Tomlinson, ex integrante de @onedirection, en su visita a Monterrey.



Sobresaliente el Dr Simi, sombrero de charro y claro, la camiseta @adidasMX de @TigresOficial 2019-2020. pic.twitter.com/HDULaq4N4e — #TigresJersey (@TigresJersey) June 11, 2022