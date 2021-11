Louis Tomlinson anuncia nueva fecha en la CDMX ¿Cuándo es el concierto?

Las fans de Louis Tomlinson están de fiesta, pues el exOne Direction anunció que ofrecerá un tercer concierto en la CDMX, para que así sus seguidores no tengan excusas para perderse su show.

Será hasta 2022 cuando Louis Tomlinson deleite a sus fans de México con éxitos como “Story of My Life” y “Night Changes”; no obstante, las dos primeras fechas que el compadre de Harry Styles había anunciado en la CDMX ya se habían agotado.

Los primeros dos conciertos de Louis Tomlinson en la Ciudad de México serán el 14 y 15 de junio de 2022, en el Pepsi Center. Esto porque Ocesa recorrió las fechas que estaban programadas:

“Si tu boleto dice ‘21 de mayo 2020’, ‘2 de nov 2020’ o ‘26 de mayo 2021’ será válido para el próximo 14 de junio de 2022. Si tu boleto dice "’ de noviembre de 2020’ o ‘27 de mayo de 2021’, será válido para el 15 de junio”, explicó la compañía.

El tercer concierto de Louis Tomlinson en la CDMX será el 17 de junio de 2022.

La preventa para el show será el 11 y 12 de noviembre y la venta general arrancará el 13. Los costos van desde los 860 pesos hasta los 1280.

¡NUEVAS FECHAS CONFIRMADAS PARA EL CONCIERTO DE @Louis_Tomlinson!

14 Y 15 DE JUNIO DEL 2022



Fecha anterior: 21 de mayo 2020 o 2 de nov 2020 o 26 de mayo 2021

Nueva fecha: 14 de Junio 2022

Fecha anterior: 3 de noviembre 2020 o 27 de mayo 2021

Nueva fecha: 15 de Junio 2022 pic.twitter.com/tBzED6GcaV — PepsiCenterWTC (@PepsiCenter_WTC) November 10, 2021

rc