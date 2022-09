¿Qué es el desprendimiento de retina, que tendría Alfredo Adame tras recibir golpiza?

El actor Alfredo Adame fue golpeado afuera de su casa, el conductor señaló que no veía con el ojo derecho, por lo que temía que se le haya desprendido la retina.

Alfredo Adame contó que él llegó a su casa y vio una movilización policiaca y que les preguntó a sus vecinos lo que había ocurrido. En seguida un automóvil se detiene cerca de él y el actor al preguntarle al conductor si necesitaba ayuda éste se lanzó contra el actor.

“Me quedé viendo dos minutos, platicando con los vecinos del condominio de a un lado y cuando estoy en la puerta de mi casa, llega un cuate en un coche con una mujer herida y dice ‘mataron a mi hermano, y a mi mujer la quisieron matar’. Yo pensé que quería que lo dejaran pasar. El cuate se acercó a mí y le dije ‘¿qué pasó te puedo ayudar en algo?’ Y el cuate me dice ‘tu lárgate de aquí que haces aquí chismoso’, dijo Alfredo Adame.

El actor mencionó que el sujeto le tiró un golpe, pero él lo esquivó, hasta que llegó un segundo hombre que lo atacó por detrás.

“Me tira un trancazo y lo esquivo. El cuate se va replegando hacia atrás y llega otro por atrás cobarde y me avienta un puñetazo. A la hora que me da el súper trancazo me caigo y me empiezan a agarrar a patadas los dos”, dijo el presentador de televisión.

El actor Alfredo Adame dijo que se encuentra herido, que tiene una lesión en la ceja y debajo del ojo. “Mi herida es en la ceja derecha y seguramente traigo desprendimiento de retina porque no puedo ver”, dijo.

¿Qué es el desprendimiento de retina que habría sufrido Alfredo Adame?

De acuerdo con un artículo publicado en la American Academy of ophthalmology, El desprendimiento de retina que habría sufrido Alfredo Adame es cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo.

“La retina no funciona cuando está desprendida y esto hace que la visión sea borrosa. El desprendimiento de retina es un problema grave. Un oftalmólogo debe evaluarlo de inmediato o usted puede perder la visión en ese ojo”, se lee en el artículo.

Asimismo, la publicación señaló que el desprendimiento de retina ocurre cuando hay una lesión ocular grave, asimismo, explica que para tratar este padecimiento es a través de una cirugía es para reparar el desprendimiento de retina.