Detienen al ex de Yael Duval, quien la golpeaba en pleno embarazo, 'gracias por regresarme mi vida'

Este viernes, se dio a conocer la detención de Anuar 'N', Quién era la pareja de la actriz Yael Duval, que la golpeó. La joven agradeció por el apoyo en medios de comunicación al decir "gracias por regresarme mi vida, gracias por hacer justicia".

La participante de la serie Vecinos anunció la detención de su abusador durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde aprovechó para agradecer por la difusión del caso a los diversos medios de comunicación y clamar que se logró hacer justicia de su lado. "Gracias por regresarme mi vida", dijo.

“Esa persona, a partir de hoy, se encuentra detenido en el penal del Oriente. Él ya estaba vinculado a proceso por violencia familiar continuada y los cambios de medidas cautelares se hicieron hasta que se termine el juicio”, dijo la artista para De Primera Mano.

¿Que cargos se le imputan al ex de Yael Duval?

De acuerdo con lo que reveló la actriz, Anuar 'N' estaba vinculado por violencia familiar y los cambios de las medidas cautelares se llevarán a cabo hasta que se termine el juicio y se de a conocer la sentencia del presunto.

¿El ex de Yael Duval fue quien baleó su casa a inicios de mayo?

“Nos agredió a mi madre y a mí, no le importó que ella sea una señora de la tercera edad. Aun así la arrastró, pateó, la golpeó con una macana retráctil militar y después se fue contra mí”, dijo en 2021, cuando dio a conocer al público la delicada situación que atravesaba.

Si bien en el pasado la mujer de 33 años ya había mostrado preocupación por el hecho de que su agresor, quien la golpeó estando embarazada, seguía en libertad, fue el miércoles primero de mayo cuándo se dio a conocer que balearon la casa de la Ciudad de México en la que vive la actriz.

Foto: Instagram

Fue la misma Yael quien reportó el incidente, cuyo responsable se desconoce hasta la fecha, pero quien ella asegura tiene algo que ver con su expareja, al señalar que probablemente se tratara de un acto de intimidación de parte de su ex.

Aseguró también que la cuestión de si Anuar 'N' está involucrado o no en el atentado está por verse, pues aún no le entregan el peritaje correspondiente para determinar lo dicho, por lo que hasta ahora no se le liga judicialmente con ello. Es así que si hay indicios, la ex pareja de Yael Duval sería ligada a la carpeta sobre el atentado que la actriz de Vecinos sufrió en su casa.