Dhasia Wezka prefirió llamarle a un ex que a Rayito el día que se intentó suicidar: VIDEO

Desde hace unos días, Dhasia Wezka se hizo viral en redes sociales por una entrevista que brindó al programa de YouTube “Hablemos de Tal”, donde, entre otras cosas habló de la violencia intrafamiliar que sufrió y lo caótica que fue su relación con Debryan Show.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron la atención de sus declaraciones fue el relato de su intento de suicidio, el cual se dio en un momento en el que ella se sentía sola y deprimida, situación que la habría llevado a atentar contra su vida y darle aviso a una expareja en vez de a Ryan Hoffman, con quien en ese momento seguía teniendo un vínculo sexo afectivo.

Dhasia Wezka confiesa que intentó suicidarse y no buscó el apoyo de Rayto: VIDEO

Al abrir su corazón en entrevista con “UnTalFredo”, la reconocida inflencer reconoció que el hecho de haberse involucrado en el mundo de fiestas y excesos de Ryan Hoffman la afectó de manera negativa, ya que con esto sus pensamientos negativos sólo aumentaron y aunque trató de alejarse del alcohol, continuamente cedió por la presión social.

Pero, llegó un punto en el que se hizo bartender y era ella misma quien no tenía reparo en consumir de manera habitual una botella de alcohol, algo que la llevó al punto máximo de su depresión.

Ese vacío de la fiesta me llegó en un momento rarísimo y me chupó y un día tomé una mala decisión. Yo tenía como 15 mil pesos ahorrados y escribí en una cartita que los repartieran en mi familia (...) Me acuerdo que le marqué al señor, le dije: oye no soy feliz, estoy muy mal y pues quiero que sepas que te dejo ahí la tarjeta, que tengo 15 mil pesos y quiero que se los repartas y colgué. Dhasia Wezka

Dhasia Wezka le habló a su exnovio antes de intentar acabar con su vida

A pesar de que llegó a querer mucho a Ryan Hoffman, Dhasia reconoció que a su lado llegó a extrañar a su expareja, un hombre que le llevaba varios años y que continuamente le era infiel, sin por esto descuidarla y tratar de darle un entorno saludable al no ofrecerle los excesos propios del medio, algo que sí hizo Rayito.

Por ello, cuando tomó la decisión de acabar con su vida, la creadora de contenidos decidió marcarle por teléfono a su ex, quien al saber que estaba en problemas no dudó en ir a su auxilio, aunque no se quedó para el momento en el que ella abrió los ojos nuevamente.

Resulta que el señor fue por mí, pero se emp*tó porque sabía públicamente que ya estaba con otro wey y me dejó ahí, le habló a mi mamá y mi mamá pues no tenía dinero ni nada y le avisan a él (Ryan Hoffman) para ver si ayudaba a pagar la cuenta. Dhasia Wezka

Aunque en un principio Dhasia Wezka no quería que Rayito se enterara de lo sucedido, en vista de que su familia lo contactó, él fue quien se hizo cargo de la cuenta de la hospital, sin por esto dejar de reprocharle su intento de suicidio a la influencer, quien a partir de entonces se sintió en deuda con él.

La pareja fue muy popular en el 2019, sin embargo su relación concluyó de una manera bastante escandalosa Twitter: @DhasiaWezka

“De ahí él se enojó mucho conmigo y me odió demasiado y más porque yo vivía a dos calles de su casa, pero no sé por qué no se lo dije a él, no sé, era muy confuso todo”, puntualizó Dhasia Wezka.