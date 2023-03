Difunden nuevo VIDEO de agresión a Heidy Infante; ella le insistió al hombre que se fuera: "No me agarre"

En plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en redes sociales se difundió un nuevo video de la agresión que sufrió Heidy Infante en pasado fin de semana en un show en Iztapalapa.

Heidy Infante y su agrupación la Nueva Sonora cantaron en el aniversario del Marcardo Escuadrón 201, cuando un sujeto la tocó en su zona íntima y le dio una brutal golpiza en pleno show.

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, presentó ante las autoridades una demanda por abuso sexual contra el sujeto de origen cubano que la atacó.

Sin embargo, circula en redes un nuevo video de lo que pasó momentos antes de la agresión a Heidy Infante.

En el clip se observa que el sujeto está cantando en el escenario a un lado de Heidy Infante, y es que aunque ella trata de mantener el profesionalismo.

Ahí está para los que solo comentan a lo Wey… ni borracho ni llego a lo pendejo… estaba chingue y chingue #HeidyInfante #Cubano asqueroso. https://t.co/VPNXcmH8rq pic.twitter.com/JAo9GsBQq9 — Princess   (@PrinceSarcastik) March 7, 2023

Hay un momento en el que Heidy Infante le dice al hombre que se baje del escenario, le repitió en varias ocasiones, sin embargo, él se negó.

“Abajo, como si fuera Zabaleta, abajo. No me lleva, hágase para allá porque no me va a llevar usted. No me agarre”, le dijo Heidy Infante al sujeto y trató de continuar con el show.

El hombre no se bajó del escenario y ella siguió cantando y animando a la gente, incluso se observa que Heidy Infante y su agrupación lo ignoran y la cantante lo vuelve a correr del escenario, pero él se queda en medio de la tarima.

Heidy Infante denunció al hombre por abuso sexual

Heidy Infante contó que ya levantó la denuncia y que tiene que ir a delitos sexuales porque está muy lastimada de su zona íntima.

“Estoy muy lastimada de mi parte noble, de mi íntimo y aquí tengo mi acta y voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel. Yo no busco dinero, pero los patrulleros si me tienen que dar cara y me tienen que decir los policías donde dejaron a ese ser que yo pedí que lo remitieran”, dijo Heidy Infante.