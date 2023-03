Heidy Infante habla sobre agresión que sufrió: "Estoy muy lastimada de mi parte íntima" (VIDEO)

Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, relató cómo fue la agresión que sufrió durante un concierto que dio junto a su grupo la Nueva Sonora, este fin de semana en Iztapalapa.

La cantante ofreció una entrevista al programa de Ventaneando en donde detalló cómo fue la agresión física y sexual que sufrió de parte de un hombre que se subió al escenario.

“Se subió este tipo que ahora sé que llama Yian López Semanat, de origen cubano, a querer cantar una canción sin invitación alguna, se puso a cantar y empezó a hacerme señas de toqueteo al principio de la canción, después se me acerca más y le digo: ‘No, usted no me toca’”, contó la cantante.

Cuando alcanzo a manotear le hago así con la mano (explica que cuando le tocó el glúteo fue con el dorso de la mano) nunca le agarré la pompa. Yo lo que hice fue sacarlo y decirle: ‘Ya por favor’ y en ese momento me agarra mi parte, me la aprieta, con la mano derecha, de una manera grotesca y me defiendo Heidy Infante

“Le tumbo la gorra y me prensa con la mano izquierda del cabello y con la derecha me da con la mano derecha en la parte de aquí (señala el pómulo izquierdo)”, mencionó la artista.

Heidy Infante exhibió las lesiones que le dejó el hombre en la cara, en la oreja, mordidas en la espalda.

La nieta de pedro Infante aseguró que el hombre que la agredió estaba borracho “o en algún estado raro de intoxicación”.

Heidy Infante levantó denuncia por abuso sexual

Heidy Infante contó que ya levantó la denuncia y que tiene que ir a delitos sexuales porque está muy lastimada de su zona íntima.

“Estoy muy lastimada de mi parte noble, de mi íntimo y aquí tengo mi acta y voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel. Yo no busco dinero, pero los patrulleros si me tienen que dar cara y me tienen que decir los policías donde dejaron a ese ser que yo pedí que lo remitieran”, dijo Heidy Infante.