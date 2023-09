Don Carlos, Yellowman, Eek A-Mouse y muchos más en los 15 años de Soul Dread

Fue con fiestas en patios de casas y con una profunda pasión por la cultura reggae que comenzó la historia de uno de los foros musicales más relevantes del género en el Valle de México. Soul Dread celebra 15 años con un festival compuesto por icónicos nombres, de entre los que destacan Don Carlos, Yellowman, Eek A-Mouse y Clinton Fearon.

“Nosotros tocábamos en casas, en patios; después fue creciendo este movimiento y creció tanto que ahorita mira este cartelazo que tenemos de aniversario”, dijo en entrevista para La Razón Israel Orozco, fundador del foro Soul Dread, ubicado en el número 219 de la avenida Carlos Hank González, en la colonia Bosques de Aragón.

Orozco relató que luego de pasar un tiempo haciendo fiestas en diversos lugares, consiguieron un lugar que les permitió establecerse y dejar la vida nómada: “Se nos dio la oportunidad ahí en Río de los Remedios —curiosamente atrás de Valle de Mota— de poner un lugar de reggae. Yo creo que esa fue la señal mágica y entonces ahí duramos tres años”, dijo uno de los cabecillas del icónico foro.

“Después nos tuvimos que ir a Lindavista y luego regresamos acá, donde ahorita estamos y donde ya tenemos más de 12 años haciendo fiestas, difundiendo el reggae y haciendo lo que más nos gusta”, agregó Israel Orozco, quien junto con Daniel Guzmán lleva la administración del Soul Dread.

El foro se convirtió en uno de los más emblemáticos no sólo del reggae, sino de la música en general, por lo que sus fundadores no quisieron tomarlo a la ligera y emprendieron la búsqueda de quienes compondrían el cartel del 15 aniversario del Soul Dread. Israel Orozco detalló que no fue nada fácil, pero que al final consiguieron un cartel digno para la celebración.

La fiesta y el baile están garantizados en el aniversario del Soul Dread, pues se presentarán leyendas del reggae de talla internacional, así como grandes bandas nacionales. Don Carlos, Yellowman, Clinton Fearon y Eek A-Mouse son las cartas fuertes para el festival, y a ellos se les suman Somos uno, Jah Fabio, Iguana Reggae, Laita, Dj erre sesi cuatro y el Soul Dread Crew.

La celebración se llevará a cabo en la Sala de Armas hoy a partir de las 13:00 horas. Los boletos están a la venta en Ticketplanet y tienen un costo de mil pesos, aunque cabe señalar que ya quedan pocas localidades. Sin lugar a dudas se trata de una congregación ideal para aquellos amantes del reggae, el baile y la buena vibra que no te puedes perder.

