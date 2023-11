La Más Draga 6: Los mejores memes que dejó el minirreto del nuevo episodio

Esta noche fue noche de La Más Draga, una capítulo lleno de emotividad, pues Dimitra fue la eliminada de la noche. Asimismo, hubo mucha sensualidad, pues se contó con la presencia de Karely Ruiz. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el minirreto de esta noche.

Y es que en este capítulo se le propuso a las feminosas hacer una canción de regional mexicano, como si se tratara de propaganda política. Para esto, las participantes estuvieron apoyadas de comediantes de stand up y durante su presentación, las acompañó un grupo de norteños.

Las feminosos advirtieron a las cámaras que no tenían muy buena entonación, sin embargo, no le avisaron a los músicos, quienes reaccionaron de una forma bastante peculiar. Las reacciones de los músicos y las particular interpretación de las participantes generaron bastantes memes a través de redes sociales.

La incomodidad en la cara de los señores 😭😭😭 de vdd ellos sí son fuera de ambiente di #lmd #lmd6 pic.twitter.com/gwGr2geXD8 — k i n g D🫧 (@daniel_sndvs) November 8, 2023

Los músicos tratando de entrar al tiempo que cantan las travestis #LMD6 pic.twitter.com/5RhYBsweBn — kid carlomagno 📡 (@PincheTole) November 8, 2023

Dimitra es la eliminada de esta noche

Luego de una intensa competencia, los jueces determinaron que La Más de la noche fue Elektra, mientras que Las Menos fueron Dimitra y Kyliezz. Sin embargo, Kyliezz decidió usar su inmunidad y mandó a Kelly al Duelo de Doblaje, hecho que impactó a la participante.

Las feminosas entregaron todo en el escenario, pero una de las dos tenía que salir eliminada. Al final la invitada de honor, Karely Ruiz, determinó que la eliminada de la noche sería Dimitra, la venezolana, quien dio un emotivo mensaje de despedida.

"Muchas gracias, en serio, por la oportunidad, por cada crítica, esto para mí es una experiencia increíble, me llevo lo mejor, porque soy extranjero y la verdad me sentí super en casa con todos ustedes", dijo la eliminada de la noche.

Dimittra es la octava eliminada de #LMD6, Que opinan nenukas?pic.twitter.com/OsrahcM2rn — TV JOTAS (@TV_JOTAS) November 8, 2023

DGC