Ricardo Montaner anuncia su retiro de los escenarios; 'no sé cuándo volveré'

Ricardo Montaner anunció su retiro temporal de los escenarios luego de más de tres décadas de dedicarse a la música. El venezolano dio el anuncio durante un concierto en Costa Rica.

El concierto en el que el cantante anunció su retiro se llevó a cabo en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, localizado en la Guácima de Alajuela. La noticia fue revelada ante la presencia de más de 10 mil fanáticos que se dieron cita en el concierto.

El cantante reveló que intentará dedicar más tiempo a la escritura, a la composición, a la grabación y a sus nietos, Índigo y Apolo: "Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada", dijo Montaner.

El cantante señaló que por el momento no sabe cuándo volverá a los escenarios, pero en redes sociales ya se dejó ver el respaldo al venezolano por parte de su público.

Noelia asegura que Ricardo Montaner fue testigo del abuso que sufrió

Fue durante el programa "El minuto que cambió mi destino", con Gustavo Adolfo Infante, que la cantante reveló detalles sobre su vida profesional y personal. Fue en esa emisión que sufrió abuso por parte de Carlos Mamery: "Lo hizo de mil millones de maneras, ustedes fueron los primeros en saberlo y en apoyarme", dijo la cantante.

La cantante recordó que la situación más crítica pasó en México y señaló al periodista que no iba a entrar en detalles al respecto: "Me obliga a ir a un concierto del señor Ricardo Montaner, que es otro demonio más del clan. Se viste de cristiano, pero es una malísima persona, porque fue testigo de muchas cosas y no hizo nada", señaló la cantante.

