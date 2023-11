Victoria Ruffo aclara rumores sobre su supuesto divorcio; 'tenemos crisis desde que nos casamos'

El periodista Alex Kaffie comenzó a difundir el rumor de que la actriz Victoria Ruffo y el político Omar Fayad se estrían divorciando. Ante dichas declaraciones, la protagonista de "La madrastra" rompió el silencio y emitió una serie de declaraciones que sorprendieron al público.

"Siempre es lamentable que el amor se termine, que un matrimonio llegue a su fin. Tengo confirmada esta noticia; han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es", aseguró Kaffie en su canal de Youtube, afirmación que causó controversia en medios nacionales.

Durante el programa 'La Mesa Caliente', la actriz de 61 años reveló detalles de su matrimonio con Omar Fayad y aclaró su situación, revelando si en verdad su matrimonio está atravesando un momento difícil o simplemente son rumores infundados.

te puede interesar Victoria Ruffo rompe el silencio ante los rumores de su divorcio de Omar Fayad

Cuando la protagonista fue cuestionada sobre si en realidad se está divorciando del político, Ruffo respondió: "Tenemos crisis desde que nos casamos", respuesta que generó risas entre las presentes. Asimismo, la actriz señaló que tiene un buen matrimonio y que su marido no tiene interés en divorciarse de ella.

"Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de Diablo para vivir el mismo infierno", bromeó Ruffo, quien siempre se mostró con buena actitud.

José Eduardo Derbez reacciona a los rumores de divorcio de su mamá

La periodista Inés Moreno cuestionó a José Eduardo Derbez con respecto a las supuestas declaraciones. El actor aseguró no estar enterado de la noticia y señaló que podría ser falsa. “No pue no tenía idea, pero diario hablo con lo dos y si no me he enterado, supongo que no es verdad, o a menos de que sea sorpresa”, aseguró.

Esto podría ser señal de que la información proporcionada por Kaiffe es falsa, aunque Derbez no lo negó por completo y agregó: "Si no, ya nos enteraremos juntos".

José Eduardo Derbez responde a rumores de separación de Victoria Ruffo. Foto: Captura de pantalla, canal de Youtube de Inés Moreno

Síguenos en Google News

DGC