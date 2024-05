Dua Lipa exige a Israel detener el genocidio en Gaza: 'Quemar niños vivos no se puede justificar'

Dua Lipa se suma a los artistas a los que le repugna las acciones de Israel en contra de Gaza, pues la intérprete de “Levitating” emitió un contundente mensaje al estado dirigido por Benjamín Netanyahu, acusado de crímenes contra la humanidad, de detener el genocidio de inocentes palestinos.

Cabe destacar que esta se mana se generó en las redes sociales se creó la campaña “All Eyes on Rafah” (“Todos los ojos sobre Rafah”), la cual denuncia las atrocidades y los crímenes contra la humanidad que el llamado “pueblo elegido” de Israel está cometiendo contra miles de inocentes en la Franja de Gaza.

Y es que la guerra que Israel desató en contra de Gaza ya lleva ocho meses, a lo largo de los cuales han sido masacradas más de 36 mil personas.

Es por ello que Dua Lipa demostró estar en contra de las acciones israelitas y su propaganda que defiende sus condenadas acciones, al utilizar su cuenta de Instagram para difundir entre sus más de 88 millones de seguidores su postura a favor de Gaza y la paz, calificando lo que está haciendo Israel como un genocidio, además de que le pidió a sus fans “mostrar solidaridad” con los habitantes del territorio palestino.

“Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detener el genocidio” en Gaza, escribió Dua Lipa en sus historias, junto al hashtag “#AllEyesOnRafah” (“Todos los ojos en Rafah”).

Dua Lipa no se sube a la campaña por moda, sino que ha demostrado estar comprometida por por la defensa del pueblo palestino, pues en 2021, junto a famosas como Bella Hadid y su hermana Gigi Hadid, fue calificada como antisemitas en un anuncio publicado en The New York Times por un grupo judío llamado World Values Network.

Dua Lipa rechazó las acusaciones calificándolas de “falsas y espantosas”. Además, en enero pasado abogó por un “alto el fuego humanitario”, en una entrevista con la revista Rolling Stone. Y, por si fuera poco, firmado una carta abierta al presidente estadounidense Joe Biden en la que pedía “el fin de los bombardeos de Gaza y la liberación segura de los rehenes” secuestrados en Israel por Hamás.