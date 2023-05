Ed Sheeran amenaza con dejar la música si pierde juicio por plagio de una canción

El cantante Ed Sheeran enfrenta un juicio en Nueva York por plagiar el tema “Let's Get it On”, clásico de soul de Marvin Gaye, pues consideran que hay similitudes entre ésta y el tema del artista británico “Thinking Out Loud”.

Ed Sheeran expresó ante los miembros del jurado que si pierde “dejará la música” pues considera “insultante dedicar su vida entera a escribir canciones y tocar en directo y que le hagan de menos” por ello.

“Si eso sucede, termino, me detengo. Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor y que alguien lo menosprecie”, dijo Ed Sheeran, quien está siendo demandado por los herederos del coguionista de Gaye, Ed Townsend.

Ed Sheeran niega plagio de canción “Let's Get it On” en el estrado

Los abogados de los herederos mostraron la semana pasada un video de Sheeran haciendo una transición perfecta entre "Thinking Out Loud" y "Let's Get it On" en una presentación en vivo que, según dijeron, equivalía a una confesión de que había copiado la canción.

Sheeran dijo que él y otros artistas realizan con frecuencia este tipo de "mash ups" y que en otras ocasiones combinó "Thinking Out Loud" con "Crazy Love" de Van Morrison y "I Will Always Love You" de Dolly Parton.

Ed Sheeran se volvió combativo durante el contrainterrogatorio de Patrick Frank, un abogado de los herederos. Ridiculizó las preguntas de Frank sobre la frecuencia con la que Sheeran colabora con otros para escribir canciones, lo que dijo que era una práctica común.

La abogada de Sheeran, Ilene Farkas, dijo a los miembros del jurado en la corte federal de Manhattan que las similitudes en las progresiones de acordes y los ritmos del clásico de Gaye y el éxito de Sheeran "Thinking Out Loud" eran "las letras del alfabeto de la música".

"Estos son bloques de construcción musicales básicos que los compositores ahora y para siempre deben tener la libertad de usar, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello", dijo.

Con información de EFE y Reuters

