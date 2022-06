Eduardo Videgaray y El Estaca revelan cómo superaron su adicción a la cocaína (VIDEO)

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal, mejor conocido como “El Estaca” revelaron cómo superaron sus adicciones a la cocaína.

Los conductores de “La Corneta” ofrecieron una entrevista con Yordi Rosado en la que contaron cómo vivieron su etapa de adolescencia y juventud y también cómo fue que lograron salirse de las drogas, pues señalaron que eran adictos a la cocaína.

Eduardo Videgaray y “El Estaca” contaron que desde jóvenes tuvieron un acercamiento a la marihuana, pero más adelante tuvieron contacto con la cocaína y señalaron que no la recomiendan y también contaron que algunos de sus amigos murieron a consecuencia del consumo de ésta.

“El primer momento fue: esto está buenísimo, quiero más, qué es el efecto de esta ching… pero lo que te crea es una adicción realmente fuerte y para quitártela es un problemita. Hubo que cortar una serie de amistades, fueron años para poder dejarla. Yo por eso empecé a boxear”, contó “El Estaca” a Yordi Rosado.

Mientras que Eduardo Videgaray dijo que la adicción lleva a no disfrutar las fiestas. “Dónde estás solo estás pensando cuando vas al baño a meterte más coca”, dijo.

Los conductores de “La Corneta” también recordaron que un amigo suyo se murió de una sobredosis en el escritorio de su oficina. “Íbamos a ir a comer con él un viernes y le dio un infarto en su oficina y ya no llegó. Lo encontraron con el montón de coca en su escritorio”, dijeron los presentadores.

Así superaron la adicción a la cocaína Eduardo Videgaray y “El Estaca”

“El Estaca” dijo que el momento en el que se dio cuenta que tenía que parar con su adicción es cuando amaneció un día a las seis de la mañana con una botella de whisky. “Me fui a ver al espejo y dije ‘’te vas a morir, te va a dar algo’”.

Por su parte Eduardo Videgaray contó que él sentía “basura en los ojos”. “Me vi en el espejo y vi como que sobraba un poco del tejido de mi ojo y empecé a buscar y descubrí que eso es un síntoma que utilizan los policías para detectar adicción al ojo y me dio una parálisis facial. Esos dos síntomas me hicieron ver que estaba en un límite y cambié la droga por el deporte”, señaló.