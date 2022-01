Eduin Caz acusa que sufrió discriminación en parque de diversiones "por ser mexicano" (VIDEO)

Eduin Caz, líder de la banda Grupo Firme, acusó que sufrió discriminación en un parque de diversiones “por ser mexicano”.

A través de sus historias de Instagram, Eduin Caz contó lo que ocurrió. Señaló que durante su visita a Six Flags Magic Mountain en California, a su asistente se le cayó el celular del cantante durante un juego.

“Me atendió un gringo, y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro que no me lo dio por eso", contó Eduin Caz en sus historias de Instagram.

Asimismo, el cantante señaló que se esperó hasta tarde ya que los elementos de seguridad le aseguraron que le iban a entregar el teléfono, sin embargo no fue así.

"Me miró y me hizo cara fea, entonces, no me lo dio, y yo siento que me vio, pues, mexicano... ¡Qué coraje!", relató el cantante de Grupo Firme.

Eduin Caz se recupera tras ser hospitalizado

Hace unos días el cantante Eduin Caz fue hospitalizado, tras darse a conocer las causas por las que fue internado, el intérprete de “Ya supérame” se recupera y se siente mejor. En sus historias de Instagram comparte videos en los que se le puede ver haciendo ejercicio en el gimnasio, pero siempre fajado.

KR