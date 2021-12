Eduin Caz aparece con máscara de oxígeno y preocupa a fans ¿Qué le pasó?

El cantante Eduin Caz, líder del Grupo Firme, desató la preocupación entre sus fans al compartir una fotografía en la que se le puede ver con una máscara de oxígeno, pues sus seguidores comenzaron a relacionarlo con el COVID.

En la imagen que difundió en sus redes sociales, Eduin Caz aparece vistiendo una sudadera Adidas en una habitación oscura, mientas porta la máscara de oxígeno, la foto la acompañó de la siguiente leyenda: “Me gusta el frío pero no es algo que me favorezca”.

Eduin Caz aparece con máscara de oxígeno Foto: Especial

Hasta el momento el cantante de Grupo Firme no ha revelado los motivos por los que aparece con la máscara de oxígeno, sin embargo, esta no es la primera vez que se le puede ver al cantante con una de éstas, pues el pasado 27 de septiembre también hizo uso de una.

Eduin Caz quedó en la polémica tras revelar infidelidad

El nombre de Eduin Caz se volvió tendencia en las últimas semanas, luego de que el cantante confirmó que le fue infiel a su esposa con una joven que difundió un video del líder de Grupo Firme en la cama.

A través de un video Eduin Caz dijo que su esposa tenía conocimiento de la infidelidad, pero a raíz de ello lograron resolver sus problemas matrimoniales y ahora son una pareja unida, además de que, dijo, trata como reina a su esposa.

