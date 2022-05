Eduin Caz de Grupo Firme revela la verdadera razón por la que fue hospitalizado (VIDEO)

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reveló la verdadera razón por la que tuvo que ser hospitalizado de emergencia este domingo.

A través de su cuenta de Instagram, Eduin Caz realizó una transmisión en vivo para contarle a sus fans cómo es que terminó internado en un nosocomio.

¿Por qué hospitalizaron a Eduin Caz de Grupo Firme?

El líder de Grupo Firme señaló que todo fue derivado de la hernia hiatal que padece desde hace tiempo, en la cual una parte del estómago se extiende a través de una abertura que se encuentra en el diafragma.

Eduin Caz señaló que el viernes 6 de mayo bebió mucho alcohol, luego de que su concierto en el Foro Sol se tuviera que cancelar debido a la granizada que cayó ese día en la Ciudad de México.

Contó que el día sábado 7 de mayo comenzó a sentirse mal con dolor en el estómago, pero se inyectó para apaciguar el malestar y poder dar el show en la CDMX.

Al concluir el concierto, Eduin Caz de Grupo Firme indicó que volvió a ingerir alcohol, pero esta vez de felicidad por la respuesta del público capitalino.

“Tomé pero ahora de alegría. Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Era demasiado para mi cuerpo”, dijo Eduin Caz.

Dijo que al llegar a su hotel pidió botellas de champaña y estaba esperando que algunos amigos lo visitaran para convivir con él y toda su familia.

Sin embargo, fue ahí cuando comenzó a sentirse mal. “Llegué al hotel y me pegó un dolor como una acidez. Era un dolor en el corazón y en la espalda. Me caí y sentí que cuando pasa eso sentí caliente como si me prendieran fuego, pero más por la espalda. Ya no aguanté y me desvanecí y fue cuando llegó la ambulancia”, contó el artista.

Eduin Caz de Grupo Firme señaló que cuando salió del hospital se comunicó con el especialista que lo trata por la hernia e indicó que todo se debió a la acidez por beber y comer cosas irritantes, pues ya que esta acidez tenía que salir de su cuerpo.

El cantante indicó que ahora tendrá que volver a someterse a una dieta estricta en la que no puede comer café, harinas ni ningún alimento que le genere acidez.