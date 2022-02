¿En qué gasta todo su dinero Eduin Caz de Grupo Firme? Él lo revela (VIDEO)

Eduin Caz de Grupo Firme reveló en qué invierte el dinero que gana como cantante de la famosa agrupación de regional mexicano.

Eduin Caz ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en el programa “El minuto que cambió mi destino” y reveló qué hace con el dinero que gana como líder de Grupo Firme.

¿En qué gasta su dinero Eduin Caz de Grupo Firme?

El cantante Eduin Caz señaló que invierte su dinero en bienes raíces, ya que busca crear un patrimonio para sus hijos.

“Lo he invertido en bienes y raíces que es donde me ayudan otros familiares. Si tengo un peso trato de dar un enganche de la casa o trato de buscar cosas. No gasto mi dinero en carros, no tengo carros. Tengo un Tsuru 2017 en ese ando bien a gusto”, contó Eduin Caz en la entrevista.

“El dinero no me mueve, estoy tratando de dejarles un bienestar a mis hijos y dejarle un patrimonio a ellos porque esto es momentáneo, sube y baja”, señaló el cantante de Grupo Firme.

Eduin Caz indicó que Grupo Firme está preparado para dejar la fama, pero siente que aún no es tiempo porque les faltan cosas por hacer en su carrera musical

KR