¿Quién es el ELIMINADO de La Casa de los Famosos 2024? Te decimos quién salió del reality

Ha terminado una semana más en La Casa de los Famosos 2024 y con ello, tenemos al segundo eliminado en el exitoso reality show de Telemundo; después la salida de uno de los personajes más polémicos de la casa en esta ocasión, Leslie Gallardo, quien rapidamente se convirtió en una de las integrantes de la casa más odiadas antes de ser eliminada.

Ahora, tras una nueva semana, los nominados lucen bastante diferentes. Este domingo, Clovis decidió elegir a Carlos para salvarlo, una noticia que en definitiva no agradó tanto al público, pues sus favoritos eran en definitiva Thalí y La Divaza.

Usuarios piden que el Cuarto Tierra permanezca entero

A pesar de los diversos roces entre Maripily y Thalí, el Cuarto Tierra es uno de los más queridos en el reality, por lo cual la audiencia desea que permanezca reunido y no se segmente a pesar de que pareciera que las artistas ya no se soportan. Ante ello, el resto de los integrantes han tratado de mediar la pelea entre ambas para que se termine la enemistad en el cuarto, aunque esto no se ha logrado.

De este modo, señalan que es Fernando Lozada quien desean que deje la casa ya que es quien pertenece a un cuarto externo, aunque en esta ocasión la opinión público es bastante menos uniforme, pues el #FueraThalí comienza a hacerse más fuerte cada vez para sorpresa de muchos.

Nominados en la tercera semana de "La Casa de los Famosos"

Maripily Rivera

Fernando Lozada

La Divaza

Thalí García

El segundo eliminado de La Casa de los Famosos

Antes de cerrar las votaciones de La Casa de los Famosos 2024, Thalí señaló que en esta ocasión sí le afecta saber que podría quedar eliminada y La Divaza señaló que se arrepiente de haber dicho a Clovis que no lo salvara, pues ahora se encuentra bastante más tenso de lo que debería de estar.

"Icónica, siempre reina" señaló La Divaza cuando se declaró que Thalí sería la primer en regresar a La Casa. De este modo, el tercer eliminado en La Casa de los Famosos 2024 es Fernando Lozada. Los famosos reaccionaron con alegria ante el regreso de La Divaza a la casa, la cual en definitiva ha sido la más explosiva hasta ahora

La Casa de los Famosos 2024: Lista de eliminados