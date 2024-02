Celia Lora afirma que 'La casa de los famosos' de Telemundo 'está arreglada'

Celia Lora fue una de las participantes más importantes de la primera “La casa de los famosos” de Telemundo, y una de las razones por la cual el reality se volvió relevante. Es por ello que la hija de Alex Lora sabe cómo se mueve la producción y las turbias prácticas que hace para generar rating.

Es por ello que Celia Lora despotricó en contra de la producción de Telemundo y afirmó que “La casa de los famosos” es una farsa, pues desde un inicio los ejecutivos eligen quién va a ganar, por lo que se trata de un show arreglado, que no debería de ser visto.

En una entrevista con la prensa, Celia Lora dijo que se arrepiente de haber participado en la primera “La casa de los famosos”, pues sentenció que "está arreglado quién va a ganar".

"De las cosas que más me arrepiento en la vida es haber ido a eso, es horrible esa ma..., desde entonces no hago realities", pronunció la modelo de OnlyFans.

"Cuando yo estuve, siento que ahí hubo gente que lo hacia como para 'Vamos a dar contenido', sí lo sentí de dos personas que no me acuerdo cómo se llamaban", agregó.

Y arremetió contra la televisora estadunidense: "Tuve la desgracia de ir con Telemundo, que es una mie**, y apagan las cámaras; ellos editan y hacen una novela de lo que quieren enseñar, sí está arreglado quien va a ganar, está apalabrado, es una realidad".

Sin embargo, remarcó que "con Televisa no, que yo sepa nunca hubo un momento que se quejara la gente que les apagaban las cámaras".

Celia Lora reiteró que le hubiera "gustado mucho no estar" en el reality estadounidense y remarcó enfáticamente que al reality y a Telemundo "los odio”, porque “desde que llegué, me dolía una muela, me sentía mal, cada que me acostaba me dolía más, todo el tiempo me sentía mal y nunca me atendieron. No sé si pensaban que era una broma. La muela la perdí y por eso los odio. No les importó mi salud".

"¿Crees que si haya fraude en La casa de Telemundo?", le preguntó un reportero, ante lo cual sin dudarlo replicó: "En Telemundo sí",

"Siempre que se hace o cualquier cosa, les digo 'No vayas', por ejemplo: a Frida (Sofía) le dije y gracias a Dios no fue", finalizó.