Elvira Lindo explora los entornos que vulneran a las infancias

La reconocida narradora (novela/cuentos infantiles), locutora, guionista (radio/cine), dramaturga y periodista Elvira Lindo (Cádiz, España, 1962) —ganadora del Premio Biblioteca Breve 2005 por la exitosa novela Una palabra tuya— lanza su octava incursión novelística: En la boca del lobo (Seix Barral, 2023) donde la realidad y el mito comparten el mismo espacio. Viaje de Julieta de 11 años de edad con su madre a la comarca perdida de La Sabina en un verano lleno de enigmas infundidos en alucinaciones.

La aldea donde vivió la abuela materna cimentada en recónditas leyendas y rememoraciones en que la niña experimenta un encuentro con los hilvanes del recelo, el aborrecimiento, la pasión y el anhelo: impresiones que alimentan fantasías y azarosas desazones en ese tiempo perpetuo de los últimos instantes de la niñez. Julieta descubre las semillas del miedo causado por los adultos desde recodos fantasiosos en que la maldad es protagonista. Estamos en presencia de una ficción ubicada en la sombría limpidez de la naturaleza: sitio habitado por lobos que operan entre los seres humanos.

“Esta novela la fui construyendo desde brotes emocionales muy singulares. Me interno en espacios que conozco bien, regreso alegóricamente a lo que fue mi edén infantil, a la naturaleza en que crecí, a la brisa del viento, al brillo del sol, al aleteo de los pájaros. Nunca había escrito de manera tan directa sobre eso. Escribir este libro ha sido un festejo íntimo”, expresó en entrevista con La Razón, Elvira Lindo, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España 1998.

¿Cuál fue la motivación de labrar esta fábula? Conozco bien la región, me vi obligada a escalar a la comarca más elevada y corroboré lo asombroso del lugar. Me vi conminada a volver, algo por dentro me lo decía: ‘tengo que regresar’. Y así lo hice: en ese retorno fui configurando a los personajes dentro de esa naturaleza tan extraordinaria, me vinieron de pronto las imágenes de los atardeceres infantiles en que corríamos por esas veredas. Cuando me di cuenta de los espectros que rondan por ahí empecé a tomar en serio la ‘posible’ novela.

¿Quién es Julieta? Ella es una alegoría del desamparo infantil, de esos niños descuidados por sus padres. Me valgo de la estructura de la fábula. Quise situarla en ese contexto, resaltar su herida y subrayar que puede eludir lo nefasto. Julieta es el testimonio del desabrigo infantil, que produce miedo y zozobras.

¿Versión moderna de Caperucita y el Lobo Feroz? Recurro al cuento tradicional y a la leyenda; pero, en mi novela los verdaderos coyotes conviven con los seres humanos. Un “macho” es más siniestro que un lobo. Hay por ahí asomos de algunos elementos de intriga y suspenso.

¿Trama bifurcada en variadas historias? La vulnerabilidad de la infancia, desde la herida que ha dejado un perverso abuso, conforma el asunto medular del libro; pero, aparecen en forma convergente: la intimidación masculina, la familia, el apego, la lealtad y la sensualidad. Un coro de turbaciones conexo con un lienzo de matices sosegados y de retumbos que brotan en las coordenadas de la narración.

¿Narración estructurada en forma retrospectiva? Sí, la historia esta relatada desde el punto de vista de la evocación del recuerdo que hace una compilación de los episodios dolorosos en la búsqueda de conjurar la culpa.

¿Pesquisa en el pasado de los personajes? Me interesa indagar en el pasado, en su sombra y como su presencia puede anublar todo el presente. Renunciamos a cosas que el tiempo vapulea hasta deteriorarlas, imposible recuperar la forma que tuvieron; sin embargo, sus fragores perduran.

¿Qué simboliza la madre de la niña protagonista? Un personaje muy complejo, quise conformar una figura materna capaz de cambiar el candor de sus hijos por un manojo de torpezas sentimentales que van hacia el barranco: esos irrefutables códigos del daño. Hay madres que ligan a sus hijas a los deseos siniestros de cualquier lobo. Es muy triste, pero así es.

Portada "En la boca del lobo" Foto: Especial

En la boca del lobo