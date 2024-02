Así fue el emblemático concierto de los Backstreet Boys en la Feria de León (VIDEOS)

Cuando se anunció que los Backstreet Boys iban a venir a la Feria de León 2024, todo mundo pensó que se trataba de una broma random; sin embargo, todo resultó ser una muy bizarra realidad y los integrantes de la boyband más famosa de los 90 ya ofrecieron su emblemática actuación en la tierra de los productos de piel.

Muchos leoneses no querían perderse la oportunidad de ver en primera fila a los hombres que los cautivaron en su juventud con canciones como “Everybody”, “I want it that way” y “Larger tan life”, por lo que decidieron acampar desde un día antes a las afueras del recinto para obtener la pulsera de acceso gratuito al concierto.

Literalmente éstas fueron mi mamá y mis tías en el concierto de los Backstreet boys en León... pic.twitter.com/yReqFaHi8b — El Mariosaurio 🦖⭕ (@mariosaurio_) February 4, 2024

El concierto de los Backstreet Boys en la Feria de León 2024 inició pasadas las 9:00 de la noche, momento en el que los más de 15 mil fans sedientos de ver a Nick, Kevin, AJ, Brian y Howie recordaron sus años mozos y cuando podían bailar como ellos sin dolor rodillas, en la cadera o la espalda baja.

Want It That Way

Backstreet Boys en la Feria de León 2024.

Más videos en mi Instagram @raymaciasoficial pic.twitter.com/RP7238iSE2 — Ray Macías (@raymaciasoff) February 4, 2024

Algunas canciones con las que Backstreet Boys cautivaron a sus fieles seguidores fueron “Show me the meaning of being lonely”, “Larger tan life”, “Quit playin’ games”, “I want it that way”, “Everybody”, entre muchas más.

Como era de esperarse, los fans treintones de los Backstreet Boys compartieron los momentos más inolvidables del concierto en la Feria de León, los cuales te compartimos a continuación, para que vivas la misma emoción que ellos al recordar su juventud, cuando la vida era más sencilla y les enamoraron con alguno de esas canciones.

Aquí están los Backstreet Boys en la Feria de León pic.twitter.com/1KxVBBpbjs — Adrian ClaudioGomez (@AdrianClaudioGo) February 4, 2024