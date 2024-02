Espinoza Paz es víctima de acoso a medio show; mujer intenta besarlo en la boca (VIDEO)

Espinoza Paz fue víctima de una mujer nefasta que se deja gobernar por sus instintos carnales y a la que no le importa hacer lo que sea para satisfacerlos, pues la susodicha se subió al escenario en el que el cantante estaba actuando para intentar besarlo en la boca a la fuerza y sin su consentimiento.

A través de redes sociales se viralizó el video de lo ocurrido, en el cual se puede ver a Espinoza Paz intentar contener a la mujer, quien no de agarrarlo para darle un beso a la fuerza y así cumplir sus más oscuras y violadoras fantasías.

En el clip se puede ver que el cantante está claramente incómodo ante la situación, pero intenta mantener la compostura, mientras la mujer los sujeta para propinarle unos besos no solicitados y depositar su saliva en la boca de él.

Espinoza Paz esquiva varias veces esos ataques, pese a que la hembra lo sujeta del cuerpo y la cara.

El cantante decidió no expulsarla del escenario a la fuerza ni llamarla acosadora directamente, por lo cual fingió un acto para que no funaran a la mujer y le dijo: "para eso es, pero pida, no, deme tiempo, necesito procesarlo".

"Es que si tiene novio, no, hagamos algo, le voy a hacer un intercambio, en vez de darme un beso le voy a componer una canción aquí a usted", añadió el famoso visiblemente incómodo, pues el público en vez de decirle a la señora que se bajara, estaba solapando el acoso sexual del cual el artista estaba siendo víctima.

No obstante, la fua sí sucedió y los verdaderos fans de Espinoza Paz exigieron cárcel para la acosadora de su ídolo o que mínimo la demande por acoso.

“Eso es acoso”, “debería de demandarla”, “Ah pero si fuera al revés, Espinoza estaría completamente funado”, "Debemos respetar cuando un hombre también dice que no! El respeto es para los dos lados” y “la verdad se portó como un caballero por como trató la situación”.