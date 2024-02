Memo Aponte vuelve con sus perturbadores cosplay: 'Lo más cringe' | VIDEO

Memo Aponte es uno de los youtubers más polémicos de las redes sociales y volvió con un perturbador Cosplay de la caricatura Bluey.

El influencer hizo un videovlog en el que mostró como se disfrazó del personaje de esta serie de televisión, y lo hizo acompañado de tres de sus amigos para interpretar a la familia completa de Bluey.

Memo Aponte mostró el paso a paso del maquillaje y del disfraz, sin embargo, a los usuarios les pareció demasiado perturbador su cosplay.

Por las reacciones a su más reciente video de YouTube.

Hasta llevaron camas gigantes de perro para hacer la interpretación completa, lo que desató aún más los comentarios de los usuarios criticando el video.

El video se pone más perturbador cuando fingen que Bluey entró a la pubertad y está descubriendo la sexualidad y también cuando la mujer que interpreta a la mamá del personaje les sirve a comida de perro en un tazón a Memo Aponte y al resto de los que participan en el video.

Usuarios de Internet reaccionan con memes al video de Memo Aponte

Los usuarios de Internet reaccionaron con memes para quejarse de lo perturbador que es el video del youtuber.

“Cómo desveo esto”, “Por favor quítenle el internet a Memo Aponte, destruye todo lo que toca”, “Amigos, un servidor quiso averiguar porque #MemoAponte era tendencia y solo puedo decir… ‘Miren como masacaron a mi Bluey’”, “No más. Memo Aponte merecer ir al infierno”, “Que le costaba a Memo Aponte comprarse unas furrsuits tiene hasta para más”, “Propongo que Alfredo Adame le de sus chingadazos a memo aponte y le pagamos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que el youtuber causa terror en redes con sus disfraces, anteriormente ya ha hecho cosplay de Peppa Pig, Trolls, Five Nights at freddy’s, Sonic, Minios, entre muchos más y cada que hace este tipo de videos se vuelve tendencia por lo aterradoras que son sus vestimentas y su maquillaje.