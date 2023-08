¡Envidia! Critican a María León por presumir su abdomen de acero en Vaselina: 'es Sandy Steel'

María León es poseedora de uno de los cuerpos más espectaculares de toda la farándula mexicana, pues tiene un físico de deportista de alto rendimiento que es la envidada de todo mundo por su estética, dureza y poderío.

Y justamente la gente que más envidia siente por su disciplina y cuerpower se puso a criticar a María León porque no les pareció que en las funciones que da del musical “Vaselina”, junto a los Timbiriche, la famosa se ponga a presumir su espectacular abdomen de acero y con cuadros más duros que el diamante.

María León interpreta en “Vaselina” al personaje de Sandy, el cual es la protagonista del drama musical juvenil. La exintegrante de Playa Limbo fue elegida para estelarizar la producción debido a sus capacidades vocales y dancísticas, las cuales ha demostrado en proyectos como "Hoy no me puedo levantar", "Chicago" y "Jesucristo Superestrella".

María León subió a sus redes diversas fotos de su actuación de Sandy en Vaselina, en las cuales destaca que el outfit que se eligió para esta versión del personaje tiene el abdomen descubierto, lo cual muestra los bien marcados cuadros de la artista.

María León en Vaselina Especial

Mucha gente celebró el físico de campeonato de María León, como Erik Rubín, quien le comentó: “te calmas con ese abdomen”, y Natalia Téllez, quien le solicitó que “no nos humilles de esta manera”.

Sin embargo, no faltó la gente envidiosa y, como diría Bárbara de Regil: ‘que no hace ejercicio’, que se puso a criticar el abdomen de la famosa, señalando que los cuadros no van con el personaje e incluso hubo quien se atrevió a decirle que parece “hombre”.

“Iugh Sandy era sutil… está es Sandy Max Steel”, “y qué necesidad de enseñar los cuadros?”, “ya perdió su parte femenina, ahora parece hombre”, “nada que ver con la película original” y “está más masculina que yo”, dijeron algunas personas que, por sus palabras, fueron destrozadas por los fans que defendieron a María León.