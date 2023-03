María León gana el programa de Mira Quién Baila All Star ¿Cuál fue el millonario premio?

María León es la reina de los reality shows de baile y canto y lo demostró convirtiéndose en la ganadora del programa Mira Quién Baila All Star 2023.

María León quedó en el primer lugar y como premio se llevó 35 mil dólares (más de medio millón de pesos), dinero que fue destinado The Resourse Foundation.

En segundo lugar de Mira Quién Baila All Star quedó Ana Isabelle y en el tercer sitio se colocó Jorge Anzaldo, quien recientemente estuvo en la polémica porque se destapó la relación secreta que tenía con su compañero Diego Cárdenas, ambos son conocidos en redes sociales como Los Rulés.

Así conquistó María León al jurado de Mira Quién Baila All Star

El jurado de Mira Quién Baila All Star decidió hacer tres rondas de desafíos para elegir al ganador del programa y María león conquistó al público y a los juces con su interpretación de freestyle con el tema “The Time of my life”.

María León gana Mira Quién Baila All Star Foto: Especial

te puede interesar María León hace atrevido baile de Pole Dance y su perrita le roba el show (VIDEO)

El famoso bailarín Isaac Hernández destacó el profesionalismo de María León, mientras que Paulina Rubio quedó impactada por la forma en la que bailó la exintegrante de Playa Limbo.

“María, ¡qué fuerza, qué forma de entrar! Tú sabes que tienes ese poder. Ha sido una final ¡soñada!. Son unas diosas. Qué emoción y privilegio... Era una confusión porque quería mirar a Ana y también a María, pero era una coreografía espectacular juntas. ¡Qué orgullo para la mujer latina!”, dijo la Chica Dorada.