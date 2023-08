Martha Higareda y Karla Souza financiaron a clavadistas mexicanos para ir a Berlín; ganaron el bronce

Martha Higareda será una de las famosas más polémicas de México, principalmente por sus declaraciones calificada como “mitomanía”, como su encuentro con Ryan Gosling, pero eso no le impide ser una buena persona y mecenas del deporte nacional, pues ella junto a Karla Souza financiaron a los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Willars para que pudieran competir en la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, Alemania.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda, entonces estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacia Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, comentó reveló Diego Balleza a Claro Sports.

Martha Higareda Foto: Especial

Cabe destacar Diego como Randal Willars tuvieron un muy bien desempeño en la Copa del Mundo de Clavados en Berlín, pues ambos obtuvieron la medalla de bronce en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados.

Por ello, Diego Balleza no sólo agradeció a Martha Higareda y Karla Souza por su generosidad y por haber creído en ellos, sino también al cónsul mexicano en Bulgaria, Pentcho Dimitrov Raltchev, quien cubrió el costo de los viajes.

“A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecida, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía”, señaló el deportista originario de Nuevo León.

Diego Balleza anunció en redes que había ganado la medalla de bronce junto a Randal Willars con una foto en la que posan con el resto de los deportistas en obtener una medalla.

Karla Souza Especial

Esa fotografía fue comentada por Martha Higareda y Karla Souza, quinees manifestaron sentirse completamente orgullosas por sus apadrinados y su desempeño deportivo.

“Muchísimas felicidades Diego! Qué orgullo tan Grande para todos los mexicanos!”, escribió Martha, mientras que Karla le señaló: “🔥🔥🔥 eso es todo!!!!”.