El Escorpión Dorando le pone a Will Smith la canción del 'Príncipe del Rap' en español y así reaccionó

Will Smith y Martin Lawrence vinieron a México para promocionar su nueva película “Bad Boys 4”, la cual ya está en cartelera y además tiene emocionados a los fans por el regreso del actor a las pantallas tras su desastrosa cachetada en los Oscar que le causó ser vetado de muchos lugares, destapó su triste no matrimonio con Jada Pinkett y lo alejó de los reflectores por mucho tiempo.

Y, como era de esperarse para levantar su carrera ahora que volvió a los reflectores, durante su visita a la CDMX, Will Smith y Martin Lawrence se subieron a la camioneta del Escorpión Dorado para dar el rol por la capital y responder diversas preguntas para el programa de youtube del influencer ahora amigo de Pedrito Sola.

No obstante, lo que más le llamó la atención a todos los fans de México y toda Latinoamérica unida fue que el Escorpión Dorado le puso a Will Smith la versión en español del tema principal de su mítica serie “El príncipe del rap” y la reacción del actor ex esposo de Jada Pinkett dejó a todos sorprendidos y anonadados.

Cabe recordar que la serie de “El príncipe del rap” se estrenó en los 90 y fue la producción que justamente lanzó a la fama a Will Smith en el mundo y por la cual comenzó a ser conocido y querido en el mercado latino.

Ahora, durante la entrevista con el Escorpión Dorado, Will Smith y Martin Lawrence se la pasaron bien bomba con las ocurrencias del youtuber famoso por sus preguntas incómodas. No obstante, no le hizo ninguna de esas al par de famosos.

En vez de eso, les puso la canción del “El príncipe del rap” en español latino, lo cual le voló la cabeza a Will Smith, pues nunca en su vida antes había escuchad esa versión, la cual le encantó.

“Nunca la había escuchado, en todos estos años nunca la había escuchado. ¡Necesito volver a grabar eso! ¡Necesito grabarlo de nuevo! Es una genialidad”, expresó Will Smith todo emocionado.