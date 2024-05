El Escorpión Dorado sube por fin al volante a Pedro Sola: '¿Por qué estabas mam** conmigo?'

Hace unas semanas se dio a conocer que el Escorpión Dorado y Pedrito Sola se habían reconciliado, tras años de que el conductor de Ventaneando hubiera manifestado su odio y asco hacia el youtuber. Y tal parece ser que las cosas no fueron sólo para quedar bien ante los fans sino que son de a deveras, pues el tío de todo México por fin participó en el programa de Alex Montiel.

A través de redes sociales se está viralizando el nuevo episodio de “Al volante” con el Escorpión Dorado, en el cual el famoso youtuber tiene de copiloto a Pedro Sola, quien se ve que no puede acabar de procesar que está participando en el proyecto del que fue su enemigo alguna vez.

Cabe recordar que la enemistad entre el Escorpión Dorado y Pedro Sola surgió en 2022 luego de que el influencer visitó el foro de Ventaneando. Ahí Pedrito reconoció que no lo quería.

Se desconoce cómo fue que ambos famosos hicieron las paces, pero tal parece ser que yan son bien amigos y que harán más cosas juntos, motivo por el cual el youtuber cuestionó a su ahora compadre por que se había puesto pesado con él.

“A ver Pedrito, ya estuvo. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿por qué chinga** madre te ardiste conmigo, me tiraste mal pedo y te portaste así de mamón cuando fui al programa (Ventaneando)? Razón concreta, para que yo lo entienda y la gente también”, le dijo el Escorpión Dorado a Sola en el nuevo capítulo del programa.

Sin poder evadir la pregunta, Pedro Sola le dijo que no era algo personal y que el problema era con el personaje y no con el verdadero él.

“Te lo voy a decir, la neta, por pende**. No sé por qué... Un día fuiste al programa y ese día yo estaba con una sensibilidad extrema y de repente estuviste diciendo una serie de cosas”, señaló.

Fue entonces que Escorpión Dorado decidió interrumpirlo y contradijo su versión pues le recordó que desde que llegó a Ventaneando aquel día fue recibido con indiferencia de su parte.

"El huevo a la gallina, yo llegué y tú me empezaste a decir ‘tú me caes muy gordo’ y no sé qué… me siento, empieza la entrevista y tu callado, como si te pagaran por calentar el asiento", le respondió.

Pedro Sola aseguró que sólo ese día anduvo sensible y reconoció su error, el cual ahora enmendará por el ben del rating.