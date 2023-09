Este es el elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio, sin Wendy Guevara

El productor Juan Osorio reveló a medios de comunicación el elenco de su nueva telenovela "El amor no tiene receta", que comenzará a grabarse en los próximos meses. La protagonista de la nueva historia aseguró que está muy emocionada por el nuevo proyecto.

La expectativas entorno al nuevo proyecto de Juan Osorio comenzaron elevarse luego de que el productor revelara que dos integrantes de la Casa de los Famosos estarían en él. Wendy Guevara y Nicola Porcella se unirían al elenco, sin embargo, la perdida dijo que no podrá por su apretada agenda.

"Tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos y todo eso es bien desgastante. Se me da la oportunidad de la televisión y todo eso, pero yo siempre he andando en las fechas de antros, teatros y eso, Las Perdidas siempre hemos andado así desde 2017", dijo Wendy Guevara.

"Yo tampoco pudo dejar lo que me ha mantenido", agregó la influencer, quien explicó que ese es el trabajo que les ha dado tanto, tanto a ella como a las demás integrantes de Las Perdidas. "Si yo me encierro en lo de la novela, yo me voy a encerrar tres meses estudiando, por eso mis respetos para los acores y actrices que son unos chin***", dijo Wendy.

Juan Osorio revela elenco de nueva telenovela

Fue para el programa "Hoy" que el productor Juan Osorio reveló el elenco de su nueva telenovela "El amor no tiene receta". La nueva historia será protagonizada por Daniel Elbittar, actor venezolano de 44 años, y Claudia Martin, de 34 años.

Asimismo, participará Azela Robinson y Altaír Jarabo, quienes comprtirán pantalla con el segundo lugar de La Casa de los Famosos, Nicola Porcella, quien es el exparticipante del reallity show que sí estará presente.

Claudia Martin dijo sentirse emocionada porque comiencen las grabaciones de este nuevo proyecto: "Estoy muy agradecida con Juan, con este personaje que ya desde el principio como el te lo cuenta, como te lo va narrando, te empiezas a enamorar del personaje", dijo.

Síguenos en Google News

DGC