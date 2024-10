Ester Expósito explota contra las críticas por su cambio físico: 'No somos muñecas'| VIDEO

Tras las diversas opiniones por su apariencia física, Ester Expósito ha reaccionado a los malos comentarios referentes a su aspecto y se ha mostrado contundente frente a las diversas opiniones que han inundado las redes sociales.

Ester Expósito fue duramente criticada tras su aparición en La Revuelta, donde llamó la atención que el rostro de la actriz española, de pronto se veía bastante diferente, pues lucía más hinchada y esto desató una serie de comentarios.

La audiencia aseguraba que la actriz había envejecido mucho en solo cuatro años o que quizás, había querido hacerse un arreglito estético que resultó en que su cara se hinchara de más, por lo que su nuevo rostro era el resultado de un exceso de botox.

🚨 LO MÁS VIRAL 🚨



📲 El cambio físico de ESTER EXPÓSITO

en sólo 4 años. ¿Qué te parece?#LaRevueltaTVE pic.twitter.com/EDU6ZI7HuF — SalseoPlus (@SalseoPlus) October 24, 2024

Ester Expósito reacciona a las críticas por su aspecto

Fue en medio de su participación en el evento Women of the Year '24 de Harpers Bazaar, que Ester Expósito habló sobre las críticas que ha recibido y en general, como las mujeres siempre son vulnerables a las opiniones del público.

"Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla para criticar al cuerpo de una mujer y señalarla por ello", reflexionó, destacando que eso no era correcto púes "no se opina del físico de otra persona".

Aseguró que si bien ella tiene las herramientas para soportar ese tipo de situaciones a las que está expuesta por su profesión, sabe que hay otras chicas que quizás no sepan lo mismo que ella. "Estoy cansada y estoy cabreada porque resulta que llevo leyendo la estupidez de que me he realizado cincuenta cirugías desde que tengo 19 años", expresó.

Ester Expósito muy contundente sobre los comentarios que recibió sobre su físico tras su visita a La Revuelta



"No, he subido un poco de peso y ya está" pic.twitter.com/aZdbdndKOO — LO + VIRAL (@SuperViiral) October 29, 2024

"Lo último ha sido que al parecer me he rellenado la cara. Que si así fuera, estaría en mi derecho [...] pero resulta que he subido un poco de peso, porque resulta que las mujeres, al igual que los hombres, crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos", señaló.

La mujer indicó que estos cambios son buenos, pues "significa que estamos vivas y que no somos muñecas". Pidió que se deje de revisar con lupa los cuerpos de las mujeres y agregó que nunca sabes "por lo que puede estar pasando una persona".

Fue de este modo que Ester Expósito expresó de manera contundente que de una vez por todas terminen los señalamientos por los cambios físicos que tienen las mujeres al paso del tiempo, al asegurar que es algo natural y por el que no hay que tundir a una persona.