Ester Expósito se toma foto con fan y este la toca indebidamente: 'viejo repugnante' | VIDEO

Ester Expósito acaba de vivir uno de los momentos por los cuales los famosos evitan convivir con sus seguidores, pues un fan suyo le pidió tomarse una foto con ella, sólo para aprovecharse de ello y hacerle una serie de tocamientos indebidos. A través de redes sociales se viralizó un video que muestra cómo un fan de Ester Expósito la acosa sexualmente en la calle con el pretexto de tener una foto con ella. El clip muestra como el señor, que ya se ve vividote, se acerca a la actriz de “Élite” para pedirle una fotografía. Mientras ambos posaban para la postal, el sujeto aprovechó para agarrarle a Ester la cintura, lo cual fue el inicio de su macabro plan. Y es que el señor bajó la mano para colocarla en los glúteos de Ester Expósito, quien al sentir los dedos del sujeto no dudó en manifestar su asco e incomodidad, pues la actriz quitó su brazo del cuello del hombre y sólo lo tocó del hombro, mientras simulaba una sonrisa hacia la cámara. El señor pidió su celular a la persona que estaba tomándole las fotos y luego se lo regresó para que le tomaran otras. Ester Expósito sólo miro con incomodad. Fue en ese momento en el que el fan volvió a posar a lado de la modelo y luego colocó por segunda ocasión su mano en el trasero de la querida actriz, quien por educación se volvió a retratar con el individuo. Como era de esperarse, los fans de Ester Expósito manifestaron en redes su furia y asco al ver la escena y despotricaron en contra del acosador sexual de la famosa. "Que asco de pajeros”, "Menuda paciencia tiene Ester", "Dios, la frecuencia con la que les debe pasar esto como para no reaccionar violentamente, tipo 'estoy cansado jefe'", “que asco de señor, viejo morboso y repugnante” y “tuvo suerte de que Ester no le soltó una tremenda ostia en la cara”, comentaron.

