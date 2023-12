¿Cuándo se estrena Godzilla x Kong: The New Empire en México?

Un clásico del cine es la legendaria batalla entre Godzilla y King Kong que tendrá una nueva película llamada Godzilla x Kong: The New Empire.

¿De qué se trata la película Godzilla x Kong: The New Empire?

Godzilla x Kong: The New Empire es la quinta película de la franquicia MonsterVerse y sigue a Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019) y Godzilla vs. Kong (2021).

Te puede interesar Napoleón, de Ridley Scott, galopa a medias

En el tráiler se reveló un nuevo villano, se trata de un titán similar a Kong, sentado en un trono rodeado de cadáveres de otros titanes, entre ellos, vemos cráneos que son similares a los de Godzilla y la “Octava Maravilla del Mundo”.

Este personaje es una “amenaza tan aterradora que podría acabar con el mundo”, por lo que su presencia en la Tierra fue capaz de volver a unir a Godzilla y Kong para enfrentarlo.

En el tráiler se hace especial énfasis en la mirada de este monstruo, que tiene los ojos de un color azul brillante, rasgo que no comparte con Kong. ¿Este villano tiene el poder de Gojira?

¿Cuándo se estrena en México Godzilla x Kong: The New Empire?

La película se tiene prevista para estrenar el próximo el 12 de abril de 2024 en Estados Unidos, por lo que en México podría llegar una semana después, es decir, entre el 18 y 19 de abril.

Elenco de la película Godzilla x Kong: The New Empire

La película de acción y ciencia ficción contará con un reparto en el que regresan a la historia Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kaylee Hottle. Mientras que los nuevos actores que se unen a la saga son Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns y Rachel House. Además, Adam Wingard volverá a dirigir esta nueva secuela del llamado MonsterVerse.

De acuerdo con la información los espectaculares paisajes que se podrán ver en la película fueron filmados en Australia y Queensland.