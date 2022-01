Eugenio Derbez confiesa que le desfiguraron la cara por defender a su perro (VIDEO)

El actor y comediante Eugenio Derbez contó que cuando era joven tuvo que someterse a una cirugía para que le reconstruyeran el rostro, ya que se le desfiguró la cara, luego de que se peló con unos vecinos por defender a su perro.

Eugenio Derbez ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó varios aspectos de su vida, entre ellos ese episodio que lo dejó marcado.

El comediante contó que el altercado con los vecinos ocurrió el 21 de marzo de 1986, tres días después de que nació su hija Aislynn.

Así fue la pelea en la que le desfiguraron el rostro a Eugenio Derbez

Eugenio Derbez contó que había regresado a su casa porque le dio rubeola o no podía estar cerca de su hija recién nacida. Asimismo, el actor contó que en esa época tenía un perrito que se llamaba “Tripié” porque le faltaba una patita.

“Estaba recuperándome de la rubeola cuando llega la muchacha llorando de pasear a uno de mis perros que había recogido en la calle y me dice: unos vecinos nuevos le echaron los perro a Tripié, y veo al pobre Tripié todo sangrado y me puse muy mal”, contó Eugenio Derbez.

El actor señaló que sus vecinos tenían antecedentes penales y cuando intentó hablar con ellos estaban tomados y terminaron en los golpes.

“Estaban tomados y eran varios, se me queda viendo y se me va a los golpes; alcanzo a esquivar el primer golpe y salimos a la banqueta; se me deja ir a los golpes y por defenderme le doy uno y lo tiro al piso, me acerco a ayudar a levantarlo, uno me agarra por atrás no sé qué hago que se me zafa el brazo.

“(Uno de ellos) me tenía agarrado del pelo y el de enfrente me da una patada en la cara y me desfiguró toda la parte derecha de la cara. Se me rompió el pómulo y se me salió un hueso”, contó Eugenio Derbez.

Señaló que los sujetos huyeron al verlo cubierto de sangre y terminó en la Cruz Roja en donde finalmente lo operaron y le reconstruyeron la cara.

